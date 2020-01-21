Порошенко придет свидетельствовать в ГБР 24 января – адвокат

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официального вызова.

По словам адвоката Игоря Голованя, Порошенко придет свидетельствовать в бюро 24 января.

– Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки лишь на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24 января. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января, – заявил он.

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Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за три дня до допроса. Поэтому, 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

По словам адвоката, в ГБР часто делают “какие-то незаконные вещи” – например, присылают какие-то документы на WhatsApp.

Как сообщалось, следователь ГБР заявил, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля 21 января, в связи с чем объявлено о принудительном приводе пятого президента на допрос.