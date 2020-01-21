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Факти / Україна

Порошенко прийде свідчити до ДБР 24 січня – адвокат

П’ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 21 січня у зв’язку з тим, що на цю дату не було офіційного виклику.

За словами адвоката Ігоря Голованя, Порошенко прийде свідчити до бюро 24 січня.

– Ви зверніть увагу, що на сайті ДБР є повістки лише на 24 січня. Повідомлення є про 21 січня. Але повістка – документ – є лише на 24 січня. Сьогодні Порошенко не прийшов, бо не було виклику. Але вчора він сам прийшов, щоб отримати повістки і щоб усе було по закону. Отримав повістку на 24 січня і прийде свідчити 24 січня, – заявив  він.

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Головань нагадав, що повістка про виклик на допит може надсилатися щонайменше за три дні до допиту. Тому, 20 січня Порошенку ніяк не могли вручити виклик на 21 січня.

За словами адвоката, у ДБР часто роблять “якісь незаконні речі” – наприклад, присилають якісь документи на WhatsApp.

Як повідомлялося, слідчий ДБР заявив, що Порошенко не прийшов на допит у якості свідка 21 січня, у зв’язку з чим оголошено про примусове приведення п’ятого президента на допит.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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