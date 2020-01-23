Украинская делегация отдала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация уступили свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые его пережили.

По словам президента, мероприятие вызвало огромный интерес, но из-за ограниченного количества мест туда трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

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– Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно, – сказал он.

По его словам, это не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Зеленский добавил, что они будут принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведут встречу с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский примет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Аушвица, которая пройдет в Израиле.