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Факты / Украина / Политика

Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел от Киева.

По словам Ушакова, если Путин и будет проводить встречи с другими главами государств, то они будут очень короткими.

– Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам форума, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы – это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского, – сказал помощник президента РФ.

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Ушаков также сказал о том, что на предложение о встрече с Зеленским не отказывали.

Однако на продолжительную беседу не стоит рассчитывать.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована.

Источник: РБК-Украина

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