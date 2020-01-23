Українська делегація віддала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту

Президент України Володимир Зеленський та українська делегація поступилися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які його пережили.

За словами президента, захід викликав величезний інтерес, але через обмежену кількість місць туди важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

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– Вирішили передати моє місце і місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно, – сказав він.

За його словами, це не скасовує пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття, українською делегацією.

Зеленський додав, що вони братимуть участь у всіх передбачених заходах і проведуть зустріч з президентом, прем’єр-міністром і спікером Кнесету Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський візьме участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці визволення Аушвіца, яка відбудеться в Ізраїлі.