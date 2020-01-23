Укрзализныцю на 10 лет отдадут в управление немцам – Гончарук

Правительство планирует отдать управление над Укрзализныцей оператору железных дорог Германии.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время Украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе.

– Да, мы хотим отдать Укрзализныцю на 10 лет в управление немецкой Deutsche Bahn, – сказал он.

Приватизацию Укрзализныци Гончарук назвал экосистемным решением, которое говорит об открытости Украины к инвестициям.

Глава Кабмина добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, “политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг”.

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Позже на брифинге в кулуарах премьер уточнил, что соответствующее соглашение с DB уже в “первых числах февраля”.