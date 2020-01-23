Укрзалізницю на 10 років віддадуть в управління німцям – Гончарук

Уряд планує віддати управління над Укрзалізницею оператору залізниць Німеччини.

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час Українського сніданку на економічному форумі в Давосі.

– Так, ми хочемо віддати Укрзалізницю на 10 років в управління німецькій Deutsche Bahn, – сказав він.

Приватизацію Укрзалізниці Гончарук назвав екосистемним рішенням, що говорить про відкритість України до інвестицій.

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Голова Кабміну додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, “політичне рішення щодо цього вже ухвалено і це вже величезний крок”.