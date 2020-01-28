Украина приостанавливает авиасообщения с Китаем

Со следующей недели Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

– Вы слышали, что на едином прямом сообщении с Китаем перевозчик объявил, что он его приостанавливает, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения, – заявил Кузин.

В то же время директор Директората общественного Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что в аэропорту Борисполь усилили меры проверки самолетов из Китая.

– Были усилены сегодня меры и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет, – сказал Скипальский.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов из Китая скрининга анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсах, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях в коронавирусе.

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Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.

Как сообщил Кузин, все случаи на подозрение заражения коронавирусом в Украине не подтвердились.

– Также очень много обращений, связанных с возможным риском инфицирования, но ни один из этих случаев не был связан с визитом или с туризмом в город Ухань в КНР. Поэтому ни один из тех случаев, о которых было сообщено на территории Украины, – не был отнесен даже к категории подозрительных случаев, – сказал Кузин.