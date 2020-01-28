Україна призупиняє авіасполучення з Китаєм

З наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу. Про це у вівторок, 28 січня, заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

– Ви чули, що на єдиному прямому сполученні з Китаєм перевізник оголосив, що він його призупиняє, аж поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення, – заявив Кузін.

Водночас директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скіпальський повідомив, що в аеропорту Бориспіль посилили заходи для перевірки літаків з Китаю.

– Були посилені сьогодні заходи і, власне, крім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, була також бригада екстреної допомоги Міністерства охорони здоров’я в аеропорту Бориспіль, коли був прийнятий прямий літак, – сказав Скіпальський.

Він зазначив, що зараз ведеться робота, щоб ввести на борту літаків з Китаю скринінгові анкети для прямих рейсів, і ведеться розмова про непрямі рейси, де також будуть введені скринінгові анкети з метою інформування пасажирів і збору відповідних даних про підозри на коронавірус.

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Також розробляється алгоритм реагування і виявлення хвороби.

Як повідомив Кузін, усі випадки на підозру зараження коронавірусом в Україні не підтвердилися.

– Також дуже багато звернень, пов’язаних з можливим ризиком інфікування, але жоден з цих випадків не був пов’язаний з візитом або з туризмом у місто Ухань у КНР. Тому жоден з тих випадків, про які було повідомлено на території України, – не був віднесений навіть до категорії підозрілих випадків, – сказав Кузін.