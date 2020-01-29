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Факты / Украина

Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Обучение приостановлено во всех школах в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

В городском совете Одессы отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.

В Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости в области на 5% ниже всеукраинского.

В Житомире карантин должен закончиться 5 февраля.

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Также на карантин закрыты:

  • с 30 января все школы Мариуполя будут закрыты на карантин (Донецкая область);
  • 15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.
  • 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая область);
  • 7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);
  • 39 школ Ровенской области;
  • 51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;
  • 1 школа в Святошинском районе Киева и 13 классов в восьми школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.
  • 4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы);

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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