У Чернівецькій області через загрозу поширення коронавірусу в усіх навчальних закладах призупинено процес навчання з 6 до 22 березня включно.
Також із 12 березня до 31 березня на карантин у Києві закриють усі школи, дитсадки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.
Крім того, від завтра на карантин через ГРВІ та грип закривають усі школи Одеси – орієнтовно на три тижні.
Через спалах ГРВІ призупинено навчання у десяти школах восьми міст та районів Полтавщини.
У четвер, 12 березня, Кабмін розгляне питання введення карантину у навчальних закладах на території всієї країни.
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На карантин закриті школи:
- У Чернівецькій області – з 6 по 22 березня;
- У Києві – 12 по 31 березня;
- В Одесі – орієнтовно з 12 березня на три тижні;
- 10 шкіл у Полтавській області;
- 16 класів в семи школах Маріуполя: №10, 19, 24, 50, СШ №5, 66, ліцеї №69;
- 14 шкіл на Вінниччині;
- 2 школи в Запорізькій області;
- школа №27 і окремі класи шкіл №22 та 35 в Миколаєві.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці карантин через поширення у світі коронавірусу Covid-2019.