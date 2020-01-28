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Факты / Украина / Общество

Чем занять ребенка во время карантина в школе – 6 вариантов

Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 году карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Некоторые школы закрывают на карантив полностью, в некоторых приостанавливают учебу в нескольких классах.

Мы собрали для вас идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина и как уберечь его от гриппа.

Занятия для ребенка

Прогулки на природе

При хорошей погоде и наличии собственного автомобиля, самое время побывать в лесу. Превратите вашу прогулку в познавательный процесс.

Настольные игры

Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру.

Занятия творчеством

В интернете можно найти мастер-классы по хенд-мейду: аппликации, вышивки, изготовления кукол-мотанок, декупаж, изделия из бумаги, ткани, глины и других материалов, изготовление домашнего мыла и т. д.

Обучение

Не забывайте, что это карантин, а не каникулы. Дети отстают от школьной программы, а затем им придется догонять ее.

Найдите с ребенком в интернете дополнительную интересную информацию по пройденному материалу, посмотрите видеоуроки на образовательных ресурсах или документальные фильмы, которые расширят знания ребенка в рамках школьной программы.

Читайте: Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Чтение книг

Договоритесь с ребенком, что за время карантина он прочитает книгу, которую сам выберет.

Просмотр фильмов

Поищите в интернете фильмы, которые можно смотреть с детьми. Но не смотрите больше одного фильма в день с ребенком более взрослого возраста, для младшего школьника достаточно 30-40 минут.

Средства профилактики

Чтобы не заболеть гриппом, Минздрав советует делать прививки и придерживаться следующих советов:

  • избегать близкого контакта с людьми, у которых насморк, простуда или кашель;
  • чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;
  • не касаться лица, особенно глаз, рта и носа;
  • дезинфицировать экран смартфона ежедневно;
  • проветривать помещения, в которых работаете и проводите время;
  • пытаться реже бывать в местах скопления людей;
  • пить витамин С или есть продукты, в которых он содержится.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок.

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