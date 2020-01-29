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Факты / Украина

Ткаченко объяснил, как будет регулировать СМИ законопроект о медиа

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сегодня медиасфера регулируется пятью законами.

А в законопроекте О медиа №2693 предлагают ввести два типа регулирования.

– Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д., – сказал Ткаченко.

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По его словам законопроект будет регулировать деятельность:

  • аудиовизуальных медиа;
  • онлайн-медиа;
  • субъектов в сфере печатных медиа;
  • платформ общего доступа к информации;
  • поставщиков электронных коммуникационных услуг;
  • провайдеров аудиовизуальных сервисов.

Разработчики законопроекта исходили из требований Европейской конвенции по правам человека, практик европейской конвенции о трансграничном телевидении, Европейского суда и тому подобное.

К слову, в конце декабря на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта О медиа.

Видео: Александр Ткаченко

Источник: Укринформ

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