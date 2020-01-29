Ткаченко объяснил, как будет регулировать СМИ законопроект о медиа

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сегодня медиасфера регулируется пятью законами.
А в законопроекте О медиа №2693 предлагают ввести два типа регулирования.
– Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д., – сказал Ткаченко.
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По его словам законопроект будет регулировать деятельность:
- аудиовизуальных медиа;
- онлайн-медиа;
- субъектов в сфере печатных медиа;
- платформ общего доступа к информации;
- поставщиков электронных коммуникационных услуг;
- провайдеров аудиовизуальных сервисов.
Разработчики законопроекта исходили из требований Европейской конвенции по правам человека, практик европейской конвенции о трансграничном телевидении, Европейского суда и тому подобное.
К слову, в конце декабря на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта О медиа.
Видео: Александр Ткаченко