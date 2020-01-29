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Факти / Україна

Ткаченко пояснив, як регулюватиме ЗМІ законопроект про медіа

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що сьогодні медіасфера регулюється п’ятьма законами.

А в законопроекті Про медіа №2693 пропонують ввести два типи регулювання.

– Це обов’язкове ліцензування, яке стосується аудіовізуальних медіа в тому випадку, якщо йдеться про обмежений радіочастотний ресурс. В усіх інших випадках передбачена реєстрація, яка стосується онлайн-медіа, цифрових платформ тощо, – сказав Ткаченко.

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За його словами законопроект регулюватиме діяльність:

  • аудіовізуальних медіа;
  • онлайн-медіа;
  • суб’єктів у сфері друкованих медіа;
  • платформ спільного доступу до інформації;
  • постачальників електронних комунікаційних послуг;
  • провайдерів аудіовізуальних сервісів.

Розробники законопроекту виходили з вимог Європейської конвенції з прав людини, практик європейської конвенції про транскордонне телебачення, Європейського суду тощо.

До слова, наприкінці грудня на сайті Верховної Ради опублікували текст законопроекту Про медіа.

Відео: Олександр Ткаченко

Джерело: Укрінформ

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