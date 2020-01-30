PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве на карантин закрыли семь школ

В Департаменте образования и науки КГГА сообщили, что среди учебных заведений Киева на карантин закрыли семь школ.

Это сделали для профилактики уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей.

– По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов.

Средний показатель отсутствующих по городу – 20%. Полностью прекращены занятия в семи школах и отдельных классах 34 школ столицы, – говорится в сообщении КГГА.

ЧитайтеКарантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.

Источник: КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка