В Департаменте образования и науки КГГА сообщили, что среди учебных заведений Киева на карантин закрыли семь школ.
Это сделали для профилактики уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей.
– По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов.
Средний показатель отсутствующих по городу – 20%. Полностью прекращены занятия в семи школах и отдельных классах 34 школ столицы, – говорится в сообщении КГГА.
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Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.
Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.