У Департаменті освіти і науки КМДА повідомили, що серед навчальних закладах Києва на карантин закрили сім шкіл.

Це зробили для профілактики рівня захворюваності на грип, ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації щодо захворюваності дітей.

– Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту – 20%. Повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл столиці, – йдеться у повідомленні КМДА.

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Керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип чи ГРВІ.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, чим зайняти дитину під час карантину у школі.