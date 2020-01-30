PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине частично пропала связь Киевстар – что случилось

На проблемы со связью мобильного оператора Киевстар жалуются жители Киева, Днепра, Кривого Рога и других городов Украины.

По словам жителей Киева, проблемы наблюдаются как со связью, так и с мобильным интернетом.

В Днепре же проблемы в основном с совершением звонков – пользователи попросту не могут позвонить на нужный номер, ведь вызов сбрасывается. Также некоторые жители Днепра отмечали, что у них нет проблем со связью, так что перебои возможны не у всех.

В технической поддержке Киевстар подтвердили, что у некоторых пользователей действительно могут наблюдаться проблемы с совершением исходящих звонков.

Читайте: Киевстар заявил о закрытии нескольких тарифов – дата

Также в компании отметили, что подобные трудности с совершением звонков наблюдаются не только в Днепре и Киеве, а по всей территории Украины.

– Инженеры компании Киевстар уже занимаются устранением технических неполадок, – уверили в техподдержке.

На данный момент точно неизвестно, сколько понадобиться времени для устранения неполадок.

К слову, Киевстар прекратил соединение с незаконными номерами Крыма и Донбасса.

Источник: Информатор Tech

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка