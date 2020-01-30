В Україні частково зник зв’язок Київстар – що сталося

На проблеми зі зв’язком мобільного оператора Київстар скаржаться жителі Києва, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст України.
За словами жителів Києва, проблеми спостерігаються як зі зв’язком, так і з мобільним інтернетом.
У Дніпрі ж проблеми в основному з дзвінками – користувачі просто не можуть зателефонувати на потрібний номер, адже виклик скидається. Також деякі жителі Дніпра відзначали, що у них немає проблем зі зв’язком, тож перебої можливі не у всіх.
У технічній підтримці Київстар підтвердили, що у деяких користувачів дійсно можуть спостерігатися проблеми зі здійсненням вихідних дзвінків.
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Також у компанії відзначили, що подібні труднощі зі здійсненням дзвінків спостерігаються не лише в Дніпрі і Києві, а на всій території України.
– Інженери компанії Київстар вже займаються усуненням технічних неполадок, – запевнили в техпідтримці.
Наразі точно невідомо, скільки знадобитися часу для усунення проблем.
До слова, Київстар припинив з’єднання з незаконними номерами Криму і Донбасу.
Джерело: Інформатор Tech