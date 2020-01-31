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Факты / Украина / Политика

Баканов инициирует новый закон о СБУ

Глава службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует новый закон о СБУ.

На заседании коллегии Службы он заявил, что сейчас новый проект закона находится в Офисе президента.

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По мнению Баканова, новый закон задаст вектор перезапуска работы Службы.

– Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями, – заявил Баканов.

Также глава СБУ отметил, что больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом и контрразведывательной деятельности.

Ранее Факты ICTV писали, что Баканов допустил участие воинов АТО в силах теробороны.

Источник: СБУ

Фото: Офис Президента

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