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Факти / Україна / Політика

Баканов ініціює новий закон про СБУ

Голова служби безпеки України Іван Баканов ініціює новий закон про СБУ.

На засіданні колегії Служби він заявив, що наразі новий проект закону знаходиться в Офісі президента.

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За думкою Баканова, новий закон задасть вектор перезапуску роботи Служби.

– Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками, – заявив Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом та контррозвідувальної діяльності.

Раніше Факти ICTV писали, що Баканов допустив участь воїнів АТО в силах тероборони.

Джерело: СБУ

Фото: Офіс Президента

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