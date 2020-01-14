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Факты / Украина

Пытались достать переписку Баканова: хакеры из РФ атаковали сайт Квартала 95

Группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании Квартал 95. Атака произошла в канун Нового года.

Фишинговые кампании ГРУ на украинские компании обнаружила американская фирма по кибербезопасности Area1.

– Фишинговая атака на Квартал 95, по-видимому, была направлена на то, чтобы раскопать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года, – говорится в статье NYT.

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Также среди целей хакеров были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Все они являются дочерними компаниями Burisma Holdings, которая оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma.

Источник: New York Times

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