Финансовая помощь от ЕС и колебание курса валют: чего ждать украинцам в 2020 году

Евросоюз готов предоставить полмиллиарда евро финансовой помощи Украине для латания дыр в бюджете. Но есть несколько условий.

Первое – открытие рынка земли. Речь о снятии моратория на продажу. Сейчас законопроект этот прошел первое чтение в парламенте. Но после того в него внесли 4 тыс. поправок.

Так же на повестке дня еще один закон, принципиальный для европейских партнеров. Они хотят гарантий необратимости реформ, связанных с национализацией ПриватБанка. То есть, чтобы Верховная Рада приняла закон, который не допустит возвращения банка прежним владельцам.

Собственно, это же условие выдвигают и в МВФ для предоставления Украине очередного транша кредита. Закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам, внесли в парламент еще 11 декабря. Но пока к рассмотрению не дошло.

Между тем, на валютном рынке пошла волна. Украинская гривна, которая в последнее время рекордно укреплялась, развернула свой курс на 180 градусов. И доллар прыгнул сразу до 25 грн.

Эксперты было заговорили о панике из-за китайского коронавируса. Но причина не в этом. Специалисты отмечают, что это либо фактор сезонности, согласно которому январь является самым слабым месяцем для гривны, или давление на Нацбанк, который много критиковали за укрепление гривны, потому что это ударило по экспортерам, госбюджет недополучил миллиарды.

Но в НБУ пока уверяют, что придерживаются гибкого курса. И в подтверждение неизменности своей политики – снижают учетную ставку. Она опущена до 11%. А это должно удешевить кредиты. Также специалисты отмечают, что следует ожидать и в дальнейшем курс доллара около 25 грн.

В этом году только по внешним долгам Украина должна выплатить более $10 млрд. И без сотрудничества с МВФ, даже рекордных $25 млрд золотовалютных резервов надолго не хватит. Об этом говорит и сам глава НБУ.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США не будут уменьшать размер военной помощи Украине.