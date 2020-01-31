США не будут уменьшать размер военной помощи Украине – Washington Post

Размер военной помощи, которую США выделяет Украине, должны оставить без изменений в проекте бюджета на 2021 год.

Согласно информации источника The Washington Post, Министерство обороны США выделит Украине военную помощь в размере $250 млн.

Также Украина должна получить около $115 млн по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.

Читайте: Трамп заморозил помощь Украине из-за Байдена и Клинтон – Болтон

Анонимный источник издания отказался от дальнейших комментариев касательно проекта бюджета до его публикации, которая запланирована на 10 февраля 2020 года.

Известно, что в последних двух предложениях администрация президента США Дональда Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины приблизительно на $20 млн.

Однако Конгресс США отклонял предложении администрации и оставлял прежнюю сумму помощи.

В этот раз чиновники также обсуждали сокращение помощи, но решили отказаться от этой идеи.

К слову, Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она также задерживала военную помощь Украине.