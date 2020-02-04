Верховная Рада проголосовала за Алену Бабак на должность министра развития громад и территорий 30 августа 2019.

Алена Бабак родилась 27 сентября 1969 года в городе Кривой Рог, а образование по специальности Иностранные языки получила в Киевском педагогическом институте иностранных языков.

Имеет квалификацию учителя французского и английского языков с отличием.

В 1996 году Бабак получила грант для обучения в США при поддержке фонда Эдмунда Маски, а в 1998 году закончила Университет Олд Доминион по специальности Бизнес администрирование и финансы, получила степень магистра.

С 2004 года занимает должность члена правления и соучредителя Всеукраинской благотворительной организации Институт местного развития. С 2012 года – член научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Читайте: Состав Кабинета министров Украины (СПИСОК)

Ее избрали народным депутатом Верховной Рады VIII созыва.

С 2014 года Бабак работала членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году она входила в состав межведомственной рабочей группы, которая готовила предложения по монетизации жилищных субсидий.

За свою карьеру она написала 30 научных трудов, касающихся реформирования жилищно-коммунального хозяйства и регулирования деятельности субъектов природных монополий.

К слову, Факты ICTV публиковали биографию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Фото: Самопомощь