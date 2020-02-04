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Факты / Украина / Политика

Рада уменьшила ренту за добычу янтаря

Депутаты во втором чтении приняли законопроект №2241, который предусматривает уменьшение ренты на добычу янтаря с 25% до 10% с 2022 года.

За соответствующий закон проголосовали 290 депутатов.

Кроме уменьшения основной ренты, законом предусмотрен переходный период до конца 2020 года, в течение которого за добычу нужно будет платить не 10% стоимости бренда, а 5%.

До конца 2021 года рента составит 8%, ставка в 10% будет действовать с 1 января 2022 года.

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Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук отметил, что закон является стимулирующим, поскольку предусматривает увеличение поступлений в бюджеты путем снижения давления на добросовестных налогоплательщиков.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря. Что он предусматривает, можно прочитать в нашем материале.

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