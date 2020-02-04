Рада зменшила ренту за видобуток бурштину

Депутати у другому читанні ухвалили законопроект №2241, який передбачає зменшення ренти на видобуток бурштину з 25% до 10% з 2022 року.

За відповідний закон проголосувало 290 депутатів.

Крім зменшення основної ренти, законом передбачено перехідний період до кінця 2020 року, протягом якого за видобуток потрібно буде платити не 10% вартості бурштину, а 5%.

До кінця 2021 року рента становитиме 8%, ставка у 10% діятиме з 1 січня 2022 року.

Читайте: Українець намагався вивезти в ЄС 55 кг бурштину

Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук зазначив, що закон є стимулюючим, оскільки передбачає збільшення надходжень до бюджетів шляхом зниження тиску на сумлінних платників податків.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон щодо легалізації видобутку бурштину. Що він передбачає, можна прочитати в нашому матеріалі.