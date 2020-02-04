Правительство неформально отчиталось Зеленскому об итогах работы

Правительство Алексея Гончарука 4 февраля провело неформальный отчет своей работы. Министры рассказали Владимиру Зеленскому о результатах полугодовой деятельности.

– Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобное. В итоге никаких сенсаций – работаем дальше, – сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Он добавил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. Также Дубилет не ответил на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.

Напомним, в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.