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Факты / Украина / Общество

Выровнять снижение цен на тепло до 25-30%: Зеленский дал задание правительству

Снижение тарифов на отопление на 25-30% должно произойти во всех регионах, заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с членами правительства, во время которой заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение.

– Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений, по непонятным мне причинам, не было сделано ничего, – подчеркнул президент.

Он также дал поручение правительству, чтобы снижение тарифов за отопление произошло везде:

– Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны.

Читайте: У правительства есть все для дальнейшего снижения тарифов в Украине – Разумков

Ранее Факты ICTV писали, в каких областях Украины снизили тарифы на тепло. На карте указано, в каких областях все предприятия сделали перерасчет платежек за отопление и горячую воду. Таких только шесть – Волынская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская и Тернопольская.

Фото: Dreamstime

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