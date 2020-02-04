В Офисе президента проводят собеседования с кандидатами в Кабмин – СМИ

В Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьер, которые должны войти в правительство.

Об этом сообщили сразу несколько источников УП в Кабмине.

По данным собеседников в правительстве, первое большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.

С потенциальными кандидатами собеседование проводили президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

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В Офисе президента рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Кроме того у президента есть вопросы к нескольким министрам, в частности, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вицепремьеров.

По данным УП, возможно во вторник в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития общин и территорий и назначения вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе именно вицепремьер-министра.

Вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большое перезагрузки – назначать новых заместителей и советников.

Напомним, сегодня Рада рассмотрит назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.