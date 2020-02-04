Уряд неформально відзвітував Зеленському про підсумки роботи

Уряд Олексія Гончарука 4 лютого провів неформальний звіт своєї роботи. Міністри розповіли Володимиру Зеленському про результати піврічної діяльності.

– Це був неформальний звіт. Обговорювали широке коло питань, включно з проблемами спиртової галузі і тому подібним. У підсумку ніяких сенсацій – працюємо далі, – сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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Він додав, що офіційно про підсумки роботи уряд звітуватиме перед Верховною Радою 7 лютого. Дубілет не відповів на питання, чи будуть за підсумками звіту урядовців кадрові ротації.

Нагадаємо, в Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віце-прем’єрів, які мають увійти в уряд.