Уменьшение количества депутатов до 300: к чему это приведет

Количество народных депутатов решили сократить до 300. Такие изменения в Конституцию парламентарии предварительно приняли 4 февраля.

Если во второй раз документ наберет конституционное большинство голосов – 300, то в следующий раз на выборах украинцы будут голосовать за меньшее количество представителей народа. Но принять законопроект возможно только во время следующей сессии, то есть не раньше сентября.

Такая инициатива, во-первых, обеспечит выполнение Владимиром Зеленским своего предвыборного обещания, а во-вторых – станет реакцией на запрос общества. Ведь, как демонстрировал соцопрос группы Рейтинг в сентябре 2019 года, сокращение количества депутатов поддерживали 92% граждан.

– Последние годы эта тема популярна среди граждан Украины, ведь парламент показывает низкую эффективность работы. Он стал заложником прозрачности – украинцы узнают подробности скандалов, переписок, конфликтов, заявлений, драк, – говорит глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Эффективно ли будут работать 300 депутатов и какие риски существуют из-за сокращения их количества – разобрались Факты ICTV.

Предложение авторов законопроекта

В документе законопроекта речь идет не только о сокращении количества депутатов с 450 до 300. В Основной закон Украины предлагают еще и следующие изменения:

закрепление пропорциональной системы по открытым спискам;

избрание депутатами только лиц, постоянно проживающих в Украине пять лет и владеющих украинским языком.

Конституции не противоречит

Еще в сентябре документ отправили на рассмотрение Конституционного суда. Тот в целом одобрил инициативу и признал ее такой, что не противоречит Основному закону Украины.

Но высказал и ряд предостережений. В частности, уменьшение количества парламентариев должно влиять на другие нормы Конституции, в которых говорится о количестве чиновников. Вроде положения о том, что для обращения в Конституционный суд нужно решение 45 депутатов.

– Должно уменьшиться количество депутатов, которые могут сделать представление в Конституционный суд. Ведь это означает сужение прав оппозиции, потому что обычно туда обращается только она, – обращает внимание Кошель.

Хотя эксперт не исключает, что это могли быть банальные недоработки авторов.

Почему именно 300?

Сама идея сократить законодательный аппарат появилась давно. Еще в 2000 году по инициативе второго президента Леонида Кучмы проводился всеукраинский референдум, одним из вопросов которого было уменьшение количества депутатов именно до 300. Тогда за проголосовало более 90% украинцев.

Один из аргументов сторонников нынешней инициативы – уменьшение количества населения Украины. Мол, решение о 450 депутатах принималось, когда в Украине жило 52 млн граждан, а следовательно, необходимо сократить количество мандатов. Но эксперты такое мнение не разделяют.

– Если взять в руки калькулятор, то получится, что в Украине проживает только 32 млн граждан. Они забыли о тех, кто проживает в ОРДЛО, Крыму и за рубежом. По такой логике парламент Индии с населением в 1,2 млрд граждан должен насчитывать несколько десятков сотен депутатов, – комментирует Кошель.

Пропасть между депутатами и избирателями

Уменьшение депутатов только увеличит барьер между ними и избирателями, убеждены политологи. Сокращение их на треть настолько же удалит их от избирателей.

Ведь, кроме законотворческой деятельности, обращает внимание Кошель, депутатам нужно поддерживать связь с органами местного самоуправления, лоббировать интересы жителей своего округа, отправлять депутатские запросы, отвечать на многочисленные письма, принимать граждан.

– Кое-где на одного депутата будет приходиться такое количество населения на распыленной территории, что если он в каждый населенный пункт хоть раз за свою каденцию заедет, это будет большим достижением, – иронизирует политолог Олег Саакян.

Будем выбирать 300 депутатов уже по новой системе

Кроме того, что власть предлагает уменьшить количество депутатов до следующих выборов, те пройдут еще и по новому Избирательному кодексу, который предусматривает пропорциональную систему. То есть избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней.

По открытым спискам конфигурация может измениться кардинально по сравнению с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия, ведь чем больше голосов набирает кандидат, тем выше он поднимается в рейтинге.

– Попадание в парламент политической силы усложнится. Количество ресурсов повысится – нужно, кроме всей Украины, взять процент в общинах. Система будет сложной, – говорит Саакян.

Он добавляет, подобные инициативы упростят прохождение в парламент политических сил, которые имеют организационный ресурс по всей стране, как Батькивщина, или же таких движений, как Слуга народа. А вот для политсил, которые только начинают развиваться – попасть под купол будет сложнее.

– В случае уменьшения количества нардепов уровень закрытости вырастет. К примеру, в малых фракциях по закрытой части, так называемым гарантированным девяткам, может проходить большинство нардепов, – говорит Кошель.

Поэтому эксперт отмечает необходимость внесения поправок в Избирательный кодекс.

Все же уменьшение количества депутатов имеет значительные преимущества для власти. И это не только о росте рейтинга из-за общественного запроса.

– Если будут досрочные выборы, из-за необходимости меньшего количества депутатов для того же процента у Зеленского есть возможность просеять депутатский корпус. Очевидно, выбирать будут по принципу лояльности или преданности задекларированному курсу, – говорит Саакян.

Уменьшение депутатов ≠ уменьшения расходов

Некоторые из сторонников законопроекта убеждают – уменьшение количества депутатов сэкономит бюджет.

В 2019 году на содержание Верховной Рады потратили 1,9 млрд грн. Но несмотря на то, что количество депутатов собираются урезать, это вряд ли существенно сократит расходы, ведь на зарплату идет только часть. А любые заявления на этой почве – не более чем популизм, убеждают эксперты.

– Львиная доля расходов не изменится. Помещение то же, его отопление – то же, столько же лампочек под куполом будет работать, столько же аппарата Верховной Рады нужно для обслуживания, – объясняет Саакян.

Эффект будет почти не ощутимым для украинского бюджета, убеждают политологи.

Эффективность комитетов

Кроме других перечисленных рисков, существует вероятность того, что снизится эффективность работы парламентариев в комитетах. Сегодня в 23 комитетах Верховной Рады заседает от 5 до 32 депутатов. С уменьшением их количества в одном комитете в среднем будет до 13 человек.

– Учитывая низкую явку, нужны будет голоса лишь семи депутатов для принятия решений профильного комитета. Здесь возможны коррупционные риски, – говорит Кошель.

Тем более, в условиях большого количества законопроектов, которые производит парламент, может упасть производительность, ведь депутаты не смогут должным образом обрабатывать документы.

Несмотря на это, один из главных вызовов этой инициативы – это коррупция. Вместе с сокращением количества депутатов увеличивается вероятность для различных групп влияния договариваться с ними. С меньшим количеством людей легче, а иногда и дешевле найти консенсус.

Лилия Ященко