Рада поддержала сокращение нардепов до 300 и пропорциональную систему

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 1017, которым предлагается сократить число конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов.

За проект документа отдали свои голоса 236 нардепов.

В инициативе, автором которой является президент Украины Владимир Зеленский, говорится также о том, что народные избранники должны владеть государственным языком.

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Кроме того, законопроект предлагает проводить выборы в Раду по пропорциональной избирательной системе. Следующие выборы пройдут в 2024 году.

Как сообщалось, Конституционный Суд Украины признал проект закона соответствующим требованиям. В то же время отмечается, что Конституция должна устанавливать четкие и однозначные предписания, что народные депутаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.