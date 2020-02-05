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Факты / Украина / Политика

Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий

В Кабмине приняли решение создать Министерсто по вопросам оккупированных территорий.

– Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

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Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности путем создания соответствующего агентства.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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