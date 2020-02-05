Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий

В Кабмине приняли решение создать Министерсто по вопросам оккупированных территорий.
– Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.
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Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности путем создания соответствующего агентства.
Напомним, в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.