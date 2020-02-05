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Факти / Україна / Політика

Уряд створить Міністерство з питань окупованих територій

У Кабміні ухвалили рішення створити Міністерсто з питань окупованих територій.

– Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

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Також вивчається можливість посилення напрямку спорту у вказаному відомстві, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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