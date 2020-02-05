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Факты / Украина / Политика

Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

Владимир Зеленский даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабмина 14 февраля.

– Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению.

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– Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей.

Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.

Источник: Интерфакс-Украина

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