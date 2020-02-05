Зеленський оцінить роботу Кабміну після звіту 14 лютого

Володимир Зеленський дасть повну оцінку роботі уряду після остаточного звіту Кабміну 14 лютого.

– Повний звіт відбудеться 14 лютого, і тоді я зможу вам сказати своє остаточне враження. До 14 лютого є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що наразі триває робота щодо кадрового посилення уряду, як за соціальним, так і за економічним напрямком.

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– Ми постійно проводимо зустрічі з різними фахівцями, економістами, юристами, що живуть як в Україні, так і з українцями, які працюють за кордоном. Я думаю, що за кілька тижнів ми закінчимо цей процес, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віце-прем’єрів, які мають увійти в уряд.