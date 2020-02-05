PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський оцінить роботу Кабміну після звіту 14 лютого

Володимир Зеленський дасть повну оцінку роботі уряду після остаточного звіту Кабміну 14 лютого.

– Повний звіт відбудеться 14 лютого, і тоді я зможу вам сказати своє остаточне враження. До 14 лютого є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що наразі триває робота щодо кадрового посилення уряду, як за соціальним, так і за економічним напрямком.

Читайте: Вирівняти зниження цін на тепло до 25-30%: Зеленський дав завдання уряду

– Ми постійно проводимо зустрічі з різними фахівцями, економістами, юристами, що живуть як в Україні, так і з українцями, які працюють за кордоном.

Я думаю, що за кілька тижнів ми закінчимо цей процес, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віце-прем’єрів, які мають увійти в уряд.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка