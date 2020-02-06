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Факты / Украина / Политика

Голосование за земельный закон: трибуну Рады заблокировали

Народные депутаты Батькивщины и Оппозиционной платформы – За жизнь заблокировали трибуну Верховной Рады в четверг, 6 февраля.

Фракции выступают против принятия законопроекта №2078-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.

Не намерена поддержать законопроект также фракция Европейская солидарность.

Читайте: Зеленский прибыл на заседание фракции Слуга народа

Отметим, что во фракции Слуга народа заявили, что у них есть более 226 голосов за принятие законопроекта о рынке земли.

Напомним, 6 февраля депутаты Верховной Рады Украины будут рассматривать ряд важных законопроектов, в частности законопроект о рынке земли.

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