Голосование за земельный закон: трибуну Рады заблокировали

Народные депутаты Батькивщины и Оппозиционной платформы – За жизнь заблокировали трибуну Верховной Рады в четверг, 6 февраля.

Фракции выступают против принятия законопроекта №2078-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.

Не намерена поддержать законопроект также фракция Европейская солидарность.

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Отметим, что во фракции Слуга народа заявили, что у них есть более 226 голосов за принятие законопроекта о рынке земли.