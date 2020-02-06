Голосування за земельний закон: трибуну Ради заблокували

Народні депутати Батьківщини і Опозиційної платформи – За життя заблокували трибуну Верховної Ради у четвер, 6 лютого.

Фракції виступають проти ухвалення законопроекту №2078-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення, що передбачає відкриття ринку землі та дозволяє її продаж.

Чи не має наміру підтримати законопроект також фракція Європейська солідарність.

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Зазначимо, що у фракції Слуга народу заявили, що у них є понад 226 голосів за ухвалення законопроекту про ринок землі.