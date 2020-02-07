Гончарук: министром оккупированных территорий будет Резников

Алексею Резникову предложили возглавить новообразованное министерство оккупированных территорий. Об этом в эфире телеканала Интер заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Мы определились с министром, который будет заниматься оккупированными территориями и предложили эту должность Алексею Резникову.

Нам нужен вице-премьер с фокусом на привлечение инвестиций и усиление работы Тимофея Милованова, – отметил Гончарук.