Гончарук: міністром окупованих територій буде Резніков

Олексію Резнікову запропонували очолити новостворене міністерство окупованих територій. Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову.
Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова, – наголосив Гончарук.
Читайте: Особливий статус Донбасу: Резніков сказав, що треба змінити в законі
Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.
Фото: Олексій Резніков
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+