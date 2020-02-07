Гончарук: міністром окупованих територій буде Резніков

Олексію Резнікову запропонували очолити новостворене міністерство окупованих територій. Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову. Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова, – наголосив Гончарук.

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Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.

Фото: Олексій Резніков