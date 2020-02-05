Вероятное назначение министром оккупированных территорий – реакция Резникова

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников воздержался от комментариев относительно возможного его назначения министром временно оккупированных территорий.

На вопрос поступало ли ему предложение возглавить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и согласился ли он на это, Резников ответил, что пока воздержится от комментариев.

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Он не опроверг информацию о возможном назначении.

Напомним, в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.