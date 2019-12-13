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Факты / Украина

Особый статус Донбасса: Резников сказал, что нужно изменить в законе

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников считает, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО нуждается в изменених, но только после выполнения противоположной стороной конфликта всех договоренностей.

Олексій Резніков

Алексей Резников заявил, что в случае выполнения РФ договоренностей, статью 10 закона о так называемом особом статусе Донбасса, срок которого Верховная Рада 12 декабря продолжила еще на год, необходимо изменить.

– Если мы увидим, что другая сторона международного военного вооруженного конфликта будет вести себя конструктивно, то есть мы движемся в направлении примирения и урегулирования конфликта – в закон должны вноситься определенные правки, – сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске.

По его словам, речь идет об имплементации формулы Штайнмайера, то есть надо изменить редакцию статьи 10.

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– Формула Штайнмайера говорит об одном – если территория Украины будет освобождена от военных формирований, законных иностранных, незаконных, любых других и состоятся легитимные выборы в соответствии с законами Украины и стандартов ОБСЕ, то после этого этот закон вступает в силу на постоянной основе, – отметил Резников.

По его мнению, очередные местные выборы осенью 2020 года должны состояться по всей Украине одновременно, в том числе и в ОРДЛО.

– Это возможно, но крайне сложно. Любое политическое урегулирование, а выборы – это политическое урегулирование, не может быть до того, как не будет урегулирован вопрос безопасности. То есть разведение войск, разоружение, демобилизация, – добавил он.

Ранее Алексей Резников сообщил, что к следующей встрече нормандской четверки Трехсторонняя контактная группа планирует подготовить изменения к Минских договоренностям.

Источник: Громадське

Фото: УНИАН

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