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Факты / Украина

Начинается ремонт кораблей, захваченных РФ в Керченском проливе

Освобожденные украинские суда – катер Никополь и буксир Яны Капу, которые РФ вернула в ноябре после захвата в Керченском проливе, уже на следующей неделе будут отправлены на завод, где их отремонтируют.

А катер Бердянск станет на ремонт несколько позже.

– 20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии, – напомнили в ведомстве.

В Минобороны объяснили, что корабли до сих пор не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

18 ноября 2019 года РФ передала Украине в нейтральных водах три военных корабля.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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