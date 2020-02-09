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Факти / Україна

Розпочинається ремонт кораблів, захоплених РФ у Керченській протоці

Звільнені українські судна – катер Нікополь та буксир Яни Капу, які РФ повернула у листопаді після захоплення у Керченській протоці, вже наступного тижня будуть відправлені на завод, де їх відремонтують.

А катер Бердянськ стане на ремонт дещо пізніше.

– 20 листопада вони прибули на базу ВМС ЗС України в Очаків. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані, – нагадали у відомстві.

У Міноборони пояснили, що кораблі до цього часу не відновлювали в зв’язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

18 листопада 2019 року РФ передала Україні у нейтральних водах три військових кораблі.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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