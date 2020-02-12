Федине вручили уведомление о подозрении по фактам угроз Зеленскому

Народному депутату от фракции Европейская солидарность Софии Федине вручили уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она заявила журналистам у здания Государственного бюро расследований, где ей следователь вручил уведомление о подозрении.

– Мне вручили подозрение по угрозы президенту словами “А знаешь, там бывают обстрелы, а знаешь, там разрываются гранаты, а бездумно ездить на передовую в белой рубашке”. И вы все знаете, что мои слова – это правда. Это не угроза, и не предупреждение, и не оговорка, это реальность. А за реальность не наказывают. У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мысль-преступление, а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагеря, – считает народный депутат.

Также Федина отметила, что пока не будут расследованы записи экс-директора ГБР Романа Трубы, до тех пор она сочтет это учреждение неполноправными.

Она заверила, что не собирается никуда бежать, а будет бороться.

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Федина не ответила на вопрос, шла ли речь о ходатайстве об избрании ей меры пресечения в рамках выдвинутого подозрения. В свою очередь ее адвокат уточнил, что во время встречи в ГБР речь не шла про соответствующее ходатайство.

Напомним, в конце октября 2019 года народный депутат от Европейской солидарности София Федина и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни главы государства.

Уголовное производство, в котором фигурируют Федина и Звиробий открыли 28 октября.