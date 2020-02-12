Федині вручили повідомлення про підозру за фактами погроз Зеленському

Народному депутату від фракції Європейська солідарність Софії Федині вручили повідомлення про підозру за фактами погроз президенту Володимиру Зеленському.

Про це вона заявила журналістам біля будівлі Державного бюро розслідувань, де їй слідчий вручив повідомлення про підозру.

– Мені вручили підозру за погрози президенту словами “А знаєш, там бувають обстріли, а знаєш, там розриваються гранати, а бездумно їздити на передову в білій сорочці”. І ви всі знаєте, що мої слова – це правда. Це не погроза, і не попередження, і не застереження, це є реальність. А за реальність не карають. У мене є 34 стаття Конституції, яка гарантує свободу думки, свободу слова, свободу вираження та свободу поглядів. Сьогодні, по суті, мені намагаються інкримінувати думку-злочин, а це означає, що ми скочуємося до масового концтабору, – вважає народний депутат.

Також Федина наголосила, що допоки не будуть розслідувані записи екс-директора ДБР Романа Труби, доти вона вважатиме цю установу неповноправною.

Вона запевнила, що не збирається нікуди тікати, а буде боротися.

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Федина не відповіла на запитання, чи йшлося про клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу в рамках висунутої підозри. У свою чергу її адвокат уточнив, що під час зустрічі у ДБР не йшлося про відповідне клопотання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року народний депутат від Європейської солідарності Софія Федина і волонтер Маруся Звіробій оприлюднили спільне відеозвернення, відреагувавши на спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями на підвищених тонах у Золотому 26 жовтня. Під час запису відеоблогу Федина та Звіробій, зокрема висловилися щодо ризиків життю глави держави.