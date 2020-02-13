PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Реформу децентрализации могут провести до местных выборов – Корниенко

У фракции Слуга народа есть план того, как провести реформу децентрализации до местных выборов в Украине.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По его словам, законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти может быть проголосован 3-4 сентября.

Корниенко добавил, что законопроект будут обсуждать в ближайшие две недели в регионах на небольших форумах при участии представителей ассоциаций, мэров, других чиновников и экспертов.

– После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст, – сказал он.

Читайте: Корниенко: Наша позиция – “особый статус” ОРДЛО в Конституцию не вписывать

Нардеп также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598 о децентрализации власти.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка