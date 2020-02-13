Реформу децентрализации могут провести до местных выборов – Корниенко

У фракции Слуга народа есть план того, как провести реформу децентрализации до местных выборов в Украине.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По его словам, законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти может быть проголосован 3-4 сентября.

Корниенко добавил, что законопроект будут обсуждать в ближайшие две недели в регионах на небольших форумах при участии представителей ассоциаций, мэров, других чиновников и экспертов.

– После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст, – сказал он.

Читайте: Корниенко: Наша позиция – “особый статус” ОРДЛО в Конституцию не вписывать

Нардеп также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598 о децентрализации власти.