Реформу децентралізації можуть провести до місцевих виборів – Корнієнко

У фракції Слуга народу є план того, як провести реформу децентралізації до місцевих виборів в Україні.

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

За його словами, законопроект Про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади може бути проголосовано 3-4 вересня.

Корнієнко додав, що законопроект обговорюватимуть у найближчі два тижні в регіонах на невеликих форумах за участю представників асоціацій, мерів, інших чиновників та експертів.

– Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім – комісія з правової реформи, де усе це фіналізується. Тобто, приблизно наприкінці лютого – початку березня ми плануємо вийти на текст, – сказав він.

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Нардеп також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об’єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект №2598 про децентралізацію влади.