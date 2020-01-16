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Факты / Украина / Политика

Зеленский отозвал проект закона о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителями главы фракции политической партии Слуга народа.

– На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации, – сообщает Офис президента.

Читайте: Слуга народа собралась на заседание, а Гончарук – к Зеленскому

Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создание в Украине системы способных местных общин.

Ранее мы писали, что ждет украинскую политику в 2020 году.

Источник: Офис президента

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