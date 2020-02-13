Вопрос двойного гражданства периодически поднимается в украинском обществе. В декабре президент Владимир Зеленский даже внес в Верховную Раду документ об изменениях в законах касательно гражданства, который позволяет украинцам иметь несколько паспортов.

Факты ICTV решили разобраться, как сейчас регламентируется двойное гражданство в Украине, какие преимущества и недостатки от его введения и как такая практика работает в мире.

Разрешено ли в Украине иметь двойное гражданство?

Здесь все сложно. Украина таких фактов не признает, хотя и наказания за двойное гражданство не существует.

Статья 4 Конституции Украины предусматривает существование в Украине единого гражданства. Хотя в законе О гражданстве указано, что даже после приобретения гражданином Украины подданства другого государства он в правовых отношениях признается только гражданином Украины. Если же иностранец приобрел украинское гражданство, то он так же признается лишь гражданином Украины.

– То есть прямого запрета на двойное гражданство нет, а наше государство в правоотношениях признает только гражданство Украины, – объясняет юрист Виктор Шендибило.

В то же время законодательство Украины предусматривает потерю украинского гражданства, если человек добровольно приобрел подданство другого государства. А иностранцы, получив украинское гражданство, должны в течение двух лет отказаться от гражданства другой страны, иначе потеряют украинское.

– Широкое рассмотрение норм законодательства указывает на то, что двойное гражданство в Украине не приветствуется, а такие граждане должны сделать выбор. Отслеживать наличие двойного гражданства должна Государственная миграционная служба Украины. Однако перечень оснований, как видим, довольно узкий, и широкой практики потери гражданства тоже не заметно, – отмечает эксперт.

Отказ от украинского гражданства дело не быстрое, ведь прекратить его может только президент, подписав соответствующий указ. Так, процедура оформления всех документов занимает не менее полугода.

Украинцы готовы к двойному гражданству

В украинском обществе есть запрос на двойное гражданство. Так, социологическое исследование группы Gradus показывает, что 38% украинцев считают необходимым разрешить такую ​​возможность.

Кроме того, 40% опрошенных лиц хотели бы иметь несколько паспортов. Наиболее привлекательными регионами для получения второго паспорта являются страны ЕС – 41%, США – 16% и Канада – 10%.

Гражданство европейских стран больше всего привлекает молодежь – 57% и мало интересует людей в возрасте 45-60 лет – таких только 31%.

Гражданство для украинской диаспоры

Главный тезис законопроекта, который предложил Раде президент – упростить получение нашего паспорта иностранцами, в том числе многочисленной украинской диаспорой.

– Именно диаспоры – в США, Канаде, Великобритании – были основными лоббистами этого вопроса. Чтобы эти люди могли покупать здесь недвижимость, не отказываясь от гражданства своих стран, которое достаточно трудно получить, – говорит Ярослав Божко, председатель Центра политических исследований Доктрина.

Гражданство за инвестиции

Один из аргументов лоббистов введения двойного гражданства – приток инвестиций в страну. Так, в международной практике есть случаи, когда страны предлагают свои паспорта в обмен на деньги.

Доминиканская республика, к примеру, предлагает гражданство за инвестиции в $100 тыс., Мальта – €650 тыс., Кипр – €250 тыс.

– Если посмотреть на индекс украинского паспорта, по количеству безвизовых режимов, которые он обеспечивает, и географическому расположению, привлекательность нашего документа намного выше, чем привлекательность национальной экономики, – отмечает Алексей Кущ, экономический эксперт Growford Institute.

Украина расположена в непосредственной близости к Европе, более того – имеет с ней безвиз. Поэтому, убежден эксперт, может быть привлекательной для инвесторов с Ближнего Востока, азиатских стран, в частности Китая.

Главное – ограничения

Но все эксперты сходятся во мнении – важно четко прописать механизмы и ограничения двойного гражданства.

– Существует проблема – Венгрия, Россия и частично Польша, которые выдают паспорта, привлекая рабочую силу. Сам механизм предоставления двойного гражданства не может быть массовым по определению, поскольку он представляет угрозу украинскому рынку труда, – отмечает Божко.

Более того, в истории уже были случаи, когда Россия вторгалась на территорию другой страны, “защищая” своих граждан. К слову, процент украинцев, желающих получить российский паспорт, по данным Gradus – только 9%. Причем среди молодежи 18-24 лет таких людей вообще нет, а вот среди людей в возрасте 45-60 лет таких 19%.

Алексей Кущ убеждает – инвестиционное гражданство должно иметь ограничения.

– Это не может быть такое же гражданство, как и для украинцев, которые родились в Украине. Нужно вводить ограничения на покупку земли, участие в выборах, доступ к государственной тайне, занятие определенных должностей.

Эксперт добавляет, нужно найти золотую середину между вопросами безопасности и необходимостью привлечения инвестиций.

В начале февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отмечал, что затягивать с принятием двойного гражданства не будут.

– Вопрос в готовности на высшем уровне – в Офисе президента и среди руководства правящей партии. Зеленский заинтересован в притоке инвестиций, а такие вопросы облегчают для диаспоры вход капиталов в Украине, – отметил политолог Ярослав Божко.

Двойное гражданство не первый год обсуждается в стране, но принять инициативу всегда что-то мешало. Теперь, когда у властей страны есть политическая воля, а в Раде монобольшинство – это сделать легче. Впрочем, без правильного регулирования институт двойного гражданства рискует превратиться в угрозу для нашей страны.

Информационная сводка.

Исследование проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus опрашивает население городов более 50 тысяч жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региона.

Период проведения поля: 12.02.2020

Размер выборки: 700 респондент.

Погрешность выборки составила 3,1%.

Более детально с результатами исследования можно ознакомиться по запросу [email protected]

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